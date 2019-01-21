ПАСЕ проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе

Ожидается обсуждение проекта резолюции по этому вопросу. В Страсбурге сегодня начинается зимняя сессия ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Срочные дебаты в ПАСЕ резолюции относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге", - говорится в сообщении.

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Как известно,

утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».