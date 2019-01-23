Порошенко и Меркель договорились давить на РФ для освобождения всех украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель договорились давить на РФ для освобождения всех украинских заложников, в том числе пленных моряков.

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Как передает пресс-служба главы украинского государства, встреча двух лидеров состоялась в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

«Собеседники договорились продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков», - сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко,

В пресс-службе добавили, что Порошенко поздравил Меркель с получением Германией с 1 января 2019 года полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, будет способствовать имплементации Минских договоренностей.

Также Порошенко выразил благодарность за усилия Германии в минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечения свободы судоходства в регионе и безусловного и немедленного освобождения украинских моряков.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 и 16 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста для 21 украинского военнопленного моряка до 24 апреля, для трех раненых моряков - до 26 апреля.

18 января адвокаты в полном объеме обжаловали все решения о продлении ареста, все жалобы поданы в установленный российским законодательством трехдневный срок.