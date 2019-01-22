В резолюции ПАСЕ по ситуации в Азовском море будет призыв к освобождению украинских моряков

Рассмотрение на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы проекта резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе запланировано в ходе срочных прений 24 января.

В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации в Азовском море и Керченском проливе будет пункт с призывом к освобождению украинских военных моряков, захваченных в плен российскими силовиками 25 ноября.

Об этом заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко», член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в Facebook.

Он перечислил основные моменты проекта резолюции ПАСЕ по конфликту в Азовском море, которая будет рассматриваться в четверг, 24 января.

По информации Гончаренко, в резолюции Парламентская ассамблея в очередной раз признает границы Украины по состоянию на февраль 2014 года.

Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины.

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Кроме того, осуждаются обыски украинских судов в Азовском море, что также приравнено к нарушению территориальной целостности.

Вместе с тем в резолюции поддерживается предложение Европейского парламента о миссии ОБСЕ на всей территории Украины (включая Крым).

В тоже время в документе поддерживается предложение Германии и Франции о третьей стороне - наблюдателе в Керченском проливе, которая бы гарантировала свободу передвижения всех судов по проливу.

Кроме того, в резолюции звучит призыв к освобождению военнопленных украинских моряков.

Как сообщал УНИАН, рассмотрение на сессии ПАСЕ проекта резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе запланировано в ходе срочных прений по этому вопросу 24 января.

Прения начнутся в 11.00 по киевскому времени.