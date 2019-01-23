Оккупанты на два месяца арестовали подозреваемого в участии в украинском батальоне крымчанина

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца крымчанина, которого подозревают в участии в украинском батальоне, объявленном в РФ незаконным.

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Как сообщается на сайте "суда", в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании крымчанину меры пресечения не связанной с содержанием его под стражей отказано.

"23 января 2019 года Киевским районным судом Симферополя рассмотрено в открытом судебном заседании постановление старшего следователя-криминалиста следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кадырову Э.О. Он подозревается в том, что выехал на территорию Украины, где добровольно вступил в действующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана", не предусмотренное законодательством данного государства, действующее в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "суд" на основании представленных материалов и доказательств избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца (до 23 марта 2019 года).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, силовики провели обыскы в пгт Красногвардейское в микрорайоне Даниловка в доме Бекира Абултарова, во время которого изъяли телефоны и рабочий ноутбук, а также обыскали дом родителей заместителя командира гражданского формирования «Аскер» Эвелины Арифовой, изъяв планшет.

В ФСБ РФ заявили, что обыски проведены в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), в отношении двух жителей аннексированного Крыма.