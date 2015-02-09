Защита Пукача просит суд созвать экспертов для определения уровня секретности документов по делу

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством Демиденко обратился сегодня на заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает жалобу на приговор Пукачу.

Демиденко отметил, что “именно эксперт по вопросам государственной тайны может определить, какие материалы содержат государственную тайну, в которых степень секретности можно снизить, а в каких отменить. Соответственно, именно эксперт будет нести персональную ответственность за принятое им решение”.

“Считаю необходимым заявить ходатайство о назначении экспертной комиссии по вопросам государственной тайны для изучения наличия и степени секретности в материалах дела”, - сказал адвокат.

Он также отметил, что суд может обратиться к руководителям СБУ, Генпрокуратуры и МВД для создания такой комиссии, поскольку в материалах дела имеются документы, на которых эти ведомства ставили свой гриф секретности.

При этом он перечислил по томам дела количество страниц, на которых стоит гриф секретности, и их счет идет на несколько сотен.

Также адвокат выразил мнение, что на время проведения экспертизы производство в рассмотрении дела можно остановить.

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В свою очередь представитель прокуратуры Виктор Лобач отметил, что вопрос о снятии грифа секретности является оправданным, но надо определиться, каким образом это можно сделать. В продолжение темы представитель интересов Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, что она считает целесообразным вернуть материалы дела в Генпрокуратуру, чтобы та могла совершить определенные действия относительно решения вопроса рассекречивания или нерассекречивания материалов дела, поскольку именно ГПУ во время досудебного следствия была первичным носителем информации.

В то же время представители интересов журналиста Алексея Подольского, который также проходит потерпевшим по делу от действий Пукача, в очередной раз отметили, что они не доверяют этому составу коллегии судей, но согласились с необходимостью экспертизы, о проведении которой в своем ходатайстве заявил адвокат Пукача.

Заслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.