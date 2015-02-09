Украина вводит пограничный режим на прилегающих к зоне АТО территориях

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №38 "Некоторые вопросы повышения уровня национальной безопасности Украины" от 30 января 2015 года.

Читайте такжеС Крымом должно сохраняться ограниченное пассажирское и грузовое сообщение - премьер

В частности, в постановлении отмечается, что с целью повышения уровня национальной безопасности Украины, обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, законных интересов и, исходя из принципов нерушимости государственной границы, территориальной целостности, политической и экономической независимости и суверенитета Украины, правительство постановляет распространить на период проведения АТО действие ч. 3 ст. 22 закона "О государственной границе Украины" на территорию отдельных городов и районов на востоке и юге страны.

В связи с этим отмечается, что в Донецкой области к этим городам и районам отнесены города Донецк, Авдеевка, Артемовск, Угледар, Горловка, Дзержинск, Дебальцево, Докучаевск, Селидово, а также районы - Артемовский, Волновахский, Володарский, Константиновский, Красноармейский, Марьинский, Ясиноватский.

В Луганской области: Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Старобельский районы.

В Харьковской области: Богодуховский район.

В Херсонской области: Новотроицкий и Чаплинский районы.