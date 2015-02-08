Пропускной режим в зоне АТО нужно менять - представитель омбудсмена
Жанна Лукьяненко отметила, что пропускной режим на Донбассе должен быть сбалансированным.
Пропускной режим в зоне АТО не совершенен - его нужно менять, отмечает представитель Уполномоченного по правам человека по вопросам внутренне перемещенных лиц Жанна Лукьяненко.
Об этом она заявила в эфире бессрочного марафона ”Украина превыше всего” на ”5 канале”.
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”Этот временный порядок пересечения линии соприкосновения, он не прошел предусмотренную государством процедуру, он не прошел регистрацию в Минюсте. Сейчас мы с этим разбираемся. Кроме того, что он нормативно очень несовершенен и процедурно. Понятно, что определенный пропускной режим должен быть, но он должен быть сбалансированным - процедуру нужно менять”, - заявила Лукьяненко.