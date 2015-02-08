В Донецке прогремел мощнейший взрыв, ударная волна прошла по всему городу (видео)

Об этом Сегодня сообщили местные жители.

"Мой девятиэтажный дом затрясло словно картонный. Стены, двери, посуда – все задрожало. Даже вода из крана сама потекла! Будто при землетрясении. Взорвалось что-то очень мощное. Такое в последний раз было в октябре, когда по всему центру вылетели стекла в окнах ", – говорит дончанка Анастасия.

Многие жители в момент взрыва наблюдали огромную вспышку над городом.

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"Было видно огненный гриб приблизительно в районе железнодорожного вокзала. Говорят, что взорвался склад с боеприпасами", – отмечает дончанин Денис.

Также мощный взрыв, прогремевший в шахтерской столице, было слышно в соседних городах. В частности, в Макеевке и Авдеевке.