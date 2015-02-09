В Брюсселе начинается заседание Совета ЕС, на котором планируют ужесточить санкции

Как передает собственный корреспондент УНИАН, заседание пройдет под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Пока украинский вопрос отдельно обсуждаться не будет. Ожидается, что о ситуации в Украине в своем вступительном слове доложит высокий представитель ЕС. Дополнительный же список санкций против сепаратистов и тех, кто их поддерживает, будет принят без обсуждения, по процедуре так называемого пункта "А".

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Согласно повестке дня, Совет сконцентрируется на событиях в Йемене, Ливане, Иране и Сирии. Отдельно министры обсудят внешние аспекты борьбы с терроризмом. Во второй половине заседания Совет проведет стратегическую дискуссию относительно отношений ЕС с Африкой.

Как сообщалось, 29 января министры иностранных дел стран ЕС поручили расширить действие санкций на новых физических и юридических лиц из-за причастности к событиям в Украине.

На том же заседании было принято решение о продлении действующих в настоящее время санкций до сентября.