Вопрос санкций против лиц, причастных к агрессии РФ, находится на оформлении – Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время часа вопросов к правительству.

“После назначения новым секретарем СНБО Александра Турчинова, буквально на днях Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении соответствующих санкций против лиц, которые причастны к агрессии РФ по Украине”, - сказал Петренко.

“Это решение сейчас находится фактически на оформлении и будет опубликовано в той части, которая определена СНБО публичной”, - добавил министр.

Он также напомнил, что право на инициирование введения санкций имеют парламент, президент, Нацбанк, СБУ и Кабинет министров.

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Петренко призвал парламентариев приобщаться к этому процессу и внести СНБО предложения относительно введения тех или иных санкций.

“Единственным органом, который принимает решение о введении санкций является Совет национальной безопасности и обороны”, - отметил он.

Петренко подчеркнул, что правительство принимает исчерпывающие меры в части санкций в отношении страны-агрессора и ее сообщников.

Отвечая на вопросы депутатов, Петренко подчеркнул, что украинское правительство в первый день, когда был принят закон о санкциях, "принял распоряжение о введении полного пакета санкции в отношении ста компаний и тысячи граждан иностранных государств. В том числе, среди этих санкций есть и санкции экономического характера. Эти материалы были сразу переданы в СНБО".