Сенцов рассказал в новых письмах о своем состоянии: набрал вес, следит за ситуацией в Украине

Сенцов считает очень важным то, что государство наконец-то занялась поддержкой украинского кинопроизводства и книгоиздания.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо первому заместителю председателя Верховной Рады Ирине Геращенко.

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«Письмо от Сенцова. Просит передать привет всем украинцам. Президенту Порошенко и министру Павлу Климкину», - указала Геращенко в Facebook.

«Судя по тому, как их ругает российский телевизор – они делают все правильно!» - из письма», - приводит Геращенко слова украинца.

По словам вице-спикера Рады, Сенцов не сдается, и внимательно следит за ситуацией в Украине.

«Олег считает очень важным то, что государство наконец-то занялась поддержкой кинопроизводства и книгоиздания. И называет очень важным все программы по поддержке инклюзивного образования», - отметила она.

«Даже в тюрьме, в информационной блокаде, Олег пытается следить за изменениями в Украине, особенно в гуманитарной сфере», - подытожила Геращенко.

Российский правозащитник Николай Щур также сообщил о новом письме от Сенцова, датированном 17 января.

«Олег Сенцов направил письмо от 17 января. Пишет, что у него все хорошо: занимается спортом, набрал вес почти такой, какой был на свободе, за последний месяц списал три ручки)). На новогодние праздники его, в отличие от Саши Кольченко, в ШИЗО НЕ сажали», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, потом его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.