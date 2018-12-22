Сенцов не собирается работать в колонии "на благо России"

Ранее ФСИН России сообщила о том, что Сенцов уже "может привлекаться к труду".

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не собирается работать в российской колонии.

Об этом Крым.Реалии сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

«Он (Сенцов – ред.) не собирается трудиться и не желает быть (привлеченным – ред.) ни к какому производству. Возможно, он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это работа в библиотеке», – сказал он.

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Также Динзе сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о выписке украинского режиссера Олега Сенцова из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.

«Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте», – сказал Динзе.

Напомним, 21 декабря в региональном управлении ФСИН РФ сообщили, что Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

9 декабря адвокат Динзе сообщил, что у Сенцова как следствие голодовки обнаружено «органическое поражение сердца, печени и почек».

25 октября Сенцову была присуждена премия Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Церемония награждения состоялась сегодня, 12 декабря, в Страсбурге.