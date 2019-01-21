"Необходимо продолжать диалог": президент ПАСЕ призывает найти решение в отношениях с Россией

Она считает, что отсутствие парламентской делегации России в работе Ассамблеи и участие представителей РФ в других органах ПАСЕ носит контрпродуктивный характер.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье предложила членам Ассамблеи выступить с предложениями по поиску решений в отношениях с Российской Федерацией.

Об этом она сказала в рамках заседания зимней сессии Ассамблеи, которая проходит 21-24 января в Страсбурге (Франция).

"Такая ситуация, когда одно государство-член - Российская Федерация - не представлена в Ассамблее, но участвует в других органах организации (Совете Европы - УНИАН), имеет контрпродуктивный характер, как это было сказано в одной из наших резолюций, и наносит удар нашей работе как борцу за права и демократию. Будущее нашей организации поставлено на карту, и поэтому мы обязаны найти решение этой проблемы", - отметила Мори-Паскье.

В этой связи она заявила, что "нельзя забывать о том, что все государства-члены должны выполнять свои обязательства, включая обязательства финансового характера". "Совет Европы не может быть объектом шантажа", - сказала она.

"При этом, необходимо определиться, что мы будем делать дальше. Для того, чтобы говорить об отсутствии договоренности, мы должны решать эти проблемы открыто для того, чтобы совместно их урегулировать", - добавила она.

"Прежде всего, необходимо продолжать политический диалог. Члены ПАСЕ, как и члены российского парламента, которые, к сожалению, не участвуют в нашей работе на протяжении уже пятого года подряд, должны способствовать в полной мере этому процессу. Необходимо откровенно и открыто обсуждать этот вопрос, сосредоточивать внимание на практических решениях", - считает президент ПАСЕ.

По ее словам, диалог должен быть направлен на защиту системы ценностей Совета Европы, и в частности Конвенции о защите прав человека.

Мори-Паскье подчеркнула, что после своего избрания на пост президента ПАСЕ поддерживала диалог с представителями российского парламента, в том числе на самом высоком политическом уровне.

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"По моему мнению, этот диалог оказался полезным и помог мне и моим коллегам - руководителям политических групп. Я считаю, что сейчас мы лучше понимаем позиции друг друга, поэтому давно пора выполнять свои обязательства и выступить с конкретными предложениями для поиска конкретных решений. Я рассчитываю на конструктивный подход всех вас", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

20 сентября 2018 года председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он отмечал, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций.

9 октября ПАСЕ вернула в комитет доклад о внесении изменений в процедуры и правила Ассамблеи по обжалованию полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте сохранения санкций против делегации РФ.

10 декабря стало известно, что в ПАСЕ смягчили санкции, которые могут быть применены к ее членам: Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому делегации стран - участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах должностных лиц Совета, в частности, членов ЕСПЧ и генерального секретаря Совета.