"Секта долбанутых путинистов": социолог спрогнозировал развенчание культа личности Путина в РФ

На нынешнего президента РФ будет выгодно свалить агрессию страны, отметил эксперт.

В Российской Федерации будет развенчание культа личности нынешнего президента страны — Владимира Путина.

Власть РФ неизбежно будет отрекаться от своего бывшего кумира, рассказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

По словам собеседника, в России большая часть общества пройдет через процесс депутинизации и развенчания культа личности Путина.

"Я уверен, что развенчание культа личности Путина будет. Кто сегодня заваливает цветами памятники Сталину (советский диктатор Иосиф Сталин — Ред.) в России? Это делает некая секта долбанутых сталинистов. Вот такая же секта долбанутых путинистов может в последствии существовать…", — отметил эксперт.

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Социолог полагает, что "вся бюрократия и власть неизбежно будут отрекаться от своего бывшего кумира и сбрасывать его виртуальные постаменты в грязь, как это было после смерти Сталина".

"Потому что им нужно будет утверждать некую новую систему, прославлять новых руководителей, и Путин здесь уже канать не будет", — объяснил он.

"Наоборот, будет выгодно свалить на него ответственность и вину за то, что происходило в последние годы, за все те агрессивные действия, которые привели и приведут Россию к еще бо́льшим экономическим и политическим проблемам", — добавил публицист.

Ранее сообщалось, что Кремль теряет поддержку своей агрессивной политики среди россиян.