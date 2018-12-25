Кремль теряет поддержку своей агрессивной политики среди россиян – исследование

У россиян возросла потребность в уважении и свободе, а также лидерах, которые способны выразить эти ценности, отмечается в исследовании.

В российском обществе появился запрос на миролюбивую внешнюю политику.

Об этом говорится в докладе "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?", представленном в понедельник, 24 декабря, передает DW.com.

В числе причин снижения поддержки внешней политики Москвы авторы называют "шпионские скандалы, падающие ракеты, отдельные высказывания российских политиков", а также войну в Сирии.

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Кроме того, у россиян возросла потребность в уважении и свободе, а также лидерах, которые способны выразить эти ценности, отмечается в исследовании.

Меняется и отношение россиян к государству. Так, 94 процента респондентов заявили, что полагаются скорее на себя, нежели на государство. 68% участников опроса видят Россию через пять лет слабеющим и отстающим в развитии государством, с напуганным и не имеющим права голоса населением. При этом до 76% опрошенных готовы поддержать реформы, нацеленные на вывод страны из кризиса, отмечают авторы доклада.

В дальнейшем возможны три сценария изменения массового сознания россиян, говорится в исследовании. Первым выступает возврат к "консолидации вокруг флага" в случае обострения международной обстановки и усиления внешней угрозы. Второй сценарий - откат к "контрэлитному популизму" при дальнейшем ухудшении экономики. Третья модель предполагает изменение формата взаимодействия с гражданами. Властям необходимо иметь реальную обратную связь и прислушиваться к населению при принятии важных решений. Этот сценарий возможен при слабом экономическом росте и отсутствии внешних конфликтов, утверждают авторы исследования.

Социологическое исследование включало в себя опрос населения в нескольких регионах России, а также проведение психологических тестов в рамках фокус-групп. Затем полученные данные были сопоставлены с исследованиями "Левада-центра".

Авторы доклада - Михаил Дмитриев, Сергей Белановский, Анастасия Никольская и Елена Черепанова. Экономист Дмитриев и социолог Белановский в марте 2011 года, почти за год до протеста на Болотной площади в Москве, опубликовали доклад о глубоком политическом кризисе в стране и усилении недовольства политической системой.