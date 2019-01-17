В Генпрокуратуре прокомментировали проведения обысков у адвоката подозреваемого в госизмене Вышинского

В ведомстве призвали не манипулировать фамилией Вышинского в данном случае.

В Генеральной прокуратуре прокомментировали заявление адвоката руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского Андрея Доманского о проведении обысков по месту его жительства и в офисе, пока он находится в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Относительно обысков у Доманского. Прошу в сообщениях не манипулировать фамилией Вышинского в данном случае, или же перечислять всех клиентов адвоката Доманского. Так будет правильно, поскольку производство 2013 года", - отметила она.

По словам Сарган, Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Главного следственного управления ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам приватизации по заниженной стоимости нежилого дома коммунальной собственности территориальной громады города Киева по ул. П. Сагайдачного, 25, лит. «Д» общей площадью 381,3 кв. м. в пользу оффшорной компании и его последующей легализации, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 233 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

"Дом по ул. П. Сагайдачного, 25, лит. «Д» располагается в историческом ареале города Киева, на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев». 17 января 2019 года Генеральной прокуратурой проведены обыски у лиц, которые по предварительному сговору с участием профессиональных адвокатов коллегии адвокатов Киева и Киевской области организовали совершение преступления и принимали в нем участие", - написала она.

Читайте такжеРуководителя РИА "Новости Украина" Вышинского будут судить в Киеве

Она уточнила, что в настоящее время обыски окончены, следователи проведут анализ изъятой документации.

"Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств преступления", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня Доманский заявил о проведении Генеральной прокуратурой обысков по месту его жительства и в офисе, пока он находится в Херсоне.

Задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и ведение подрывной информационной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В декабре суд продлил арест подозреваемого до 27 января.

10 января досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершилось. В пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым сообщили, что рассматривать по существу дело Вышинского будет один из районных судов Киева.