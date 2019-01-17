Порошенко: РФ основную ставку делает на подрыв Украины изнутри - 2019 год из-за выборов станет определяющим

Российские власти сегодня основную ставку делают на подрыв Украины изнутри. Об этом президент Петр Порошенко сказал на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба президента.

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«Понимая, что украинская армия в последние годы качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится для оккупантов плачевно, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри. 2019 год с этой точки зрения будет определяющим. В Кремле к этому готовились тщательно и долго», - отметил Порошенко.

По его словам, руководство России хочет провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть.

«Цель также вполне понятна - остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее в так называемую «российскую сферу влияния». И это не просто наши прогнозы. Операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом», - сказал президент.

Он заверил, что приложит все усилия, чтобы минимизировать российское влияние на выборы и создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов, в соответствии с самыми высокими международными стандартами.