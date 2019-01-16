Порошенко заявил, что РФ продолжает нарушать Минские договоренности

Также президент Петр Порошенко напомнил, что Кремль и дальше удерживает в своих тюрьмах украинских заложников - как в самой России, так и на оккупированных ею украинских территориях.

РФ продолжает нарушать Минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе.

Читайте такжеРоссия испытывает в Украине новейшие технологии гибридной войны - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко сказал на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба президента.

«Уже четыре года Кремль отказывается выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей, под которыми сам подписался. Последнее объявление о прекращении огня - в целом восемнадцатое - снова было нарушено российской стороной», - напомнил президент.

По его словам, Кремль и дальше удерживает в своих тюрьмах украинских заложников - как в самой России, так и на оккупированных ею украинских территориях.

«Среди них - 24 украинских моряка - военнопленные. Ни один судебный фарс не поможет России скрыть акт открытой агрессии против Украины на море, в нейтральных водах Черного моря.

Среди них - лауреат премии имени Сахарова Олег Сенцов и украинский патриот Владимир Балух, который поднял над своим домом в Крыму флаг Украины.

Среди них - крымские татары - представители народа, который из-за российской оккупации Крыма переживает сегодня второй геноцид, вторую депортацию», - сказал Порошенко.