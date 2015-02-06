Генпрокурор объяснил, почему Левочкин и остальные соратники Януковича спокойно сидят в Раде

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что у органов прокуратуры нет материалов о причастности бывшего главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Сергея Левочкина, Клюева и народного депутата от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко к совершению «конкретных» преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Украины Егора Соболева.

«Вы ищете членов организованной преступной группы Януковича, а почему в этом зале рядом сидят Бойко, Левочкин, Клюев? Почему Ефремов между поездками в Париж спокойно гуляет по Киеву?», - спросил Соболев.

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В ответ Ярема сказал: «Что касается тех людей, фамилии которых вы назвали, почему они сегодня не отбывают наказания или не привлекаются к ответственности, то как только оперативными службами, правоохранительными органами прокуратуре будут предоставлены материалы о причастности их к совершению конкретных преступлений, то они будут немедленно расследованы и переданы в суд».

В парламенте нынешнего созыва народным депутатом Украины является Сергей Клюев (брат Андрея Клюева, который во времена Януковича занимал должности вице-премьер-министра, главы АП и секретаря СНБО), поэтому непонятно, о ком из них спрашивал Соболев.