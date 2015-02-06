Меркель и Олланд хотят предложить Путину федерализацию и внеблоковость Украины в обмен на мир – СМИ

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на французское издание Le Figaro, которое, в свою очередь, ссылается на собственные источники.

"Мерилом успеха Ангелы Меркель и Франсуа Олланда остается уважение к Минскому протоколу и эффективное осуществление каждого из двенадцати пунктов, в том числе вывод российских войск из Украины и прекращения поставки оружия сепаратистам", - пишет издание.

"Но это еще не все. Согласно предварительной информации, франко-германский план урегулирования должен обеспечить нейтралитет Украины и "федеральное решение", которое заморозит конфликт на востоке", - пишет СМИ.

Стоит заметить, что о возможных уступках сепаратистам, в том числе территориальных, писало и немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Однако впоследствии правительство ФРГ опровергло эту информацию. "Территориальные вопросы не являются предметом переговоров между Порошенко, Олландом и Меркель", - отметил представитель правительства.

В то же время, как пишет Le Figaro, то, что Ангела Меркель согласилась провести переговоры, "дает основания для оптимизма", поскольку именно по инициативе канцлера Германии, по информации СМИ, была отменена встреча 15 января в Астане в нормандском формате.

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"Франция настаивала, что встреча должна состояться в любом случае, а поддерживать диалог с Россией необходимо даже при отсутствии результатов", - отметил источник издания.

Как пишет французская газета, европейцы обеспокоены тем, что вопрос поставки оружия Украине приобретает все большее значение и усиливает роль США.

"Европейский Союз заинтересован в том, чтобы утвердить себя в качестве единственного собеседника Кремля", - отметил высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии изданию.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин предложил Меркель и Олланду создать новое Приднестровье в Украине.

В то же время, заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый заявил, что основой переговоров президента Украины Петра Порошенко с Меркель и Олландом были минские соглашения, а не документ Путина.