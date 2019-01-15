В заседании российского "суда" по делу украинских пленных моряков объявлен перерыв до завтра

Сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 апреля 2019 года сроки содержания под стражей 20 из 24 пленных украинцев.

В заседании Лефортовского районного суда Москвы по рассмотрению ходатайств о продлении сроков арестов украинских военнопленных моряков объявлен перерыв до завтра.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, 16 января заседание суда начнется в 9.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 января, суд продлил до 24 апреля 2019 года сроки содержания под стражей 20 из 24 пленных украинцев.

Суд не успел рассмотреть ходатайства о продлении сроков арестов военнопленных Владимира Лисового, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костышина.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».