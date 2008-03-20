Яценюк измерил температуру парламенту

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, что разногласия между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО сегодня существуют на идеологическом уровне

Такое мнение он высказал в интервью газете «Известия»

«Отношения сложные, тут тайны нет. Президент не может молчать, потому что Украина - это не закрытое акционерное общество. Разногласия сейчас идут на идеологическом уровне», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, одна сторона хочет действовать стратегически, другая - популистски. «К примеру, стоимость газа для украинских потребителей нужно постепенно повышать. Но правительство не позволяет это сделать. Мотивирует тем, что население потребляет газ украинской добычи. Но он что - менее жирный? К тому же, не могут пенсионер и миллионер платить за газ одинаково. Эта уравниловка - не в пользу бедных», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

«Но правительство рассуждает так: сейчас продадим оставшуюся госсобственность, окончательно потеряем контроль над стратегическими предприятиями, зато найдем источник пополнения бюджета. Все это закончится тем, что следующий Кабинет vинистров будет начинать утро со звонков олигархам: «Вы нам сегодня газ дадите? А нефть? А электричество?», - считает спикер.

Отвечая на вопрос, жизнеспособен ли нынешний украинский парламент, А.ЯЦЕНЮК высказал мнение, что сейчас у него хронически повышенная температура. «Где-то в районе 37-ми», - сказал он.

Спикер подчеркнул, что ранее в истории украинского парламентаризма никогда не было такой ситуации, когда большинство и оппозицию разделяли всего два голоса. «Юридически коалиция существует, а фактически 227 ее голосов - это очень мало, потому что люди болеют и не являются на заседания. Например, я четыре раза ставил на голосование вопрос об отмене депутатской неприкосновенности. Это - ключевой лозунг, с которым блок шел на выборы. Но ни один законопроект не смог набрать нужное количество голосов ни коалиции, ни оппозиции. Верховная Рада учится жить в новой политической конструкции», - отметил А.ЯЦЕНЮК.