Климкин и его коллеги из Балтии и Польши не смогли добраться до Мариуполя из-за непогоды (фото)

Как заявил глава украинского МИД, экипаж военных вертолетов принял решение вернуться на Днепровский аэродром в условиях тумана и угрозы обледенения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Эстонии Свеном Миксером, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Польши Яцеком Чапутовичем не смогли добраться до Мариуполя в связи с неблагоприятной погодой.

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Об этом глава МИД Украины сообщил в социальной сети Facebook.

"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром", - заявил Климкин.

"Очень хотел показать нашим литовскому, латвийскому, эстонскому и польскому друзьям Мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то - кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения", - подчеркнул он.

"На этот раз не получилось. Но видеосвязь с теми, кто нас ждал в Мариуполе, мы все равно организуем", - добавил он.

"Сейчас с моими коллегами уже в больнице им. Мечникова в Днепре. Спасибо тем, кто спасает наших раненых ребят с фронта", - заявил Климкин.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, в связи с низкой облачностью была плохая видимость.

Как сообщал УНИАН, 9 января Климкин анонсировал визит своих коллег из стран - партнеров Украины на Донбасс, в частности в Мариуполь, 15 января. Однако он назвал только имя действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослава Лайчака среди тех министров, которые посетят Донбасс.

Климкин и министры иностранных дел стран Балтии и Польши должны были ознакомиться с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Министры также планировали ознакомится со сложной ситуацией с безопасностью, вызванной российской агрессией на Донбассе.