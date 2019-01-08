Украина не готова вступить в ЕС в ближайшие годы - Климкин

Вступление Украины в ЕС и НАТО - это "история, которая имеет среднесрочную перспективу", отметил министр.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина пока не готова вступить в Европейский Союз.

Об этом он сказал сегодня в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Читайте такжеКлимкин выступает за постоянное ограничение въезда в Украину мужчин-россиян

"Вступление в ЕС и вступление в НАТО - это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или за два, никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет, тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совершенно о другом", - подчеркнул Климкин.

"С НАТО там несколько проще на самом деле. Нам нужен консенсус внутри НАТО, и нужно что-то сделать еще в Украине, поскольку мы сами не готовы. Мы честно должны говорить", - отметил министр.

"Если будем по-настоящему работать и будем меняться, поскольку так, как сегодня, Украина (реформируется - УНИАН), она в ЕС ни за год, ни за два, ни за пять не вступит, так же и в НАТО", - отметил Климкин.