Яценюк предложил одолжить свои очки: только Москва не видит российских войск в Украине

Украина, вовлеченная в войну в Донецкой и Луганской областях, противостоит не ополчению и не повстанцам, а регулярной российской армии, заявил в ходе совместного брифинга с государственным секретарем США Джоном Керри премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Единственная страна, которая не видит присутствия российских войск в Украине – это Россия. Но если нужно, я могу одолжить им (российским лидерам - УНИАН) свои очки, - сказал премьер-министр Украины. – Российские сапоги на украинской земле. Понятно, что Россия заняла Крым, Россия заняла часть Украины. Очень трудно купить ракетные комплексы на рынке в Донецке или Луганске. У нас есть доказательства того, что Российская Федерация нарушила международное законодательства и российский президент отдал приказ оккупировать Крым и восток Украины. Мы не воюем с «повстанцами» или «ополчением», мы воюем с регулярной российской армией», - сказал Яценюк.