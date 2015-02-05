Керри: США готовы выступить гарантом мирного процесса на Донбассе

Об этом сказал госсекретарь США Джон Керри на совместном брифинге с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Киеве.

«Мы выбираем мирное решение с помощью демократии, но не может быть мир односторонний. Необходимо, чтобы все стороны приложили усилия, чтобы достичь этого мира», - сказал Керри.

Читайте такжеСША ожидают от России вывода войск из Украины и освобождения всех заложников - Керри По его словам, ни Украина, ни США, ни Евросоюз не хотят, чтобы конфликт продолжался. США подчеркивают, что Россия и сепаратисты должны выполнять обязательства, которые они взяли на себя, подписав Минские договоренности, в частности, речь идет о настоящем прекращении огня, вывозе оружия и военной техники с территории Украины, выведении военных РФ, а также освобождении заложников и уважении суверенитета Украины.

«Я заверяю вас, что США будут гарантом такого мира», - сказал Керри.