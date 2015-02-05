Маломуж: в руководстве ВСУ могут быть десятки внедренных агентов ФСБ

Такое заявление сделал бывший глава Службы внешней разведки (2005–2010) Николай Маломуж в комментарии изданию "Гордон". По его словам, агентура России действует в Украине на двух уровнях – стратегическом и низовом, в войсках. "Есть агентура стратегического уровня, о наличии которой мы можем судить по тому, как сдали Крым и какие у нас потери. Эта агентура до сих пор в полной мере не выявлена СБУ, поскольку у СБУ нет достаточных возможностей для этого. То, что мы имеем такие тяжелые последствия – это еще и недоработка контрразведки, которая должна была провести более эффективную работу", – считает Николай Маломуж.

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"На низшем уровне есть офицеры, которые не выдавали себя до определенного момента, но сейчас этот период наступил. Сейчас идет активизация планов противника и формирование мощной агентурной сети в войсках для дезорганизации нашей работы, получения системной информации, определения средств и целей наших Вооруженных сил. Также идет работа по определению наших планов силовых операций и выявлению наших огневых точек. Это комплексные меры", – отметил он.

"Из-за этих агентов, в том числе и из-за технической разведки, у нас было очень много проблем, особенно тогда, когда наши части приходили на помощь, но за счет выдачи информации о наших стратегических планах противник наносил контрудары", - отметил Николай Маломуж.

"Противнику удавалось выяснять на стратегическом уровне о наших планах и намерениях, получать информацию о том, что происходит у нас на фронте, и что мы получим по линии наших партнеров со стороны НАТО и США. Все это стратегическая информация, которую могут добыть только люди соответствующего уровня", – заявил бывший глава Службы внешней разведки.

"Если мы говорим о центральных военных структурах, то речь может идти о нескольких десятках людей, которые глубоко законспирированы. Их нужно выявлять с помощью комплексных мер. С каждым офицером можно под видом кадровой работы провести проверку на детекторе лжи. Это одна из профилактических, но эффективных мер по выявлению таких лиц. Это огромная агентурная и техническая работа", – отметил Николай Маломуж.

"В данный момент такой эффективной работы нет. У нас есть только отдельные моменты, и они немного примитивны. Например, был выявлен подполковник, который провоцировал людей на массовые выступления. Но вполне возможно, что он был лишь легкой целью, лежащей на поверхности и отвлекающей, ведь другие агенты глубоко законспирированы. Такая агентура, как этот подполковник, есть, но она очень легкодоступна и ею могут легко жертвовать. Такие люди есть, и не только среди офицеров, есть они и в Одессе, и в Харькове, и очень часто они работают как на идейной, так и на финансовой основе", – добавил Николай Маломуж.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля СБУ арестовала подполковника Генштаба ВСУ, которого подозревают в организации провокаций и сборе секретной информации для передачи в РФ.