СБУ задержала офицера Генштаба и боевика "ДНР", организовавших протест под АП

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко. "Нами задержаны и арестованы организаторы вчерашних попыток провокаций в центре Киева, которые происходили возле администрации президента",- сказал он.

Читайте такжеТела российских солдат сжигают в передвижных крематориях - Наливайченко

По словам главы СБУ, один из задержанных - подполковник одного из подразделений Генерального штаба, другой представитель так называемой "ДНР".

Справка УНИАН. Во вторник, 3 февраля, в Верховной Раде состоялся брифинг представителей общественного объединения "Всеукраинское батальйонное братство".

Председатель правления организации Вячеслав Фурса зачитал обращение к Верховной Раде и президенту, в котором, в частности, речь шла о требованиях относительно изменения руководства силового блока страны, снятии неприкосновенности депутатов, президента и судей; принять закон о возможности депутатов всех уровней проявить инициативу о введении в Украине военного положения; принять нормативные акты относительно закрытия границ с Россией и Крымом в период военного положения.

Позже в тот же день в соцсетях и некоторых СМИ появились сообщения о "штурме" АП представителями "Всеукраинского батальонного братства". Особенно подробно это "событие" освещали российские СМИ.

В то же время, по информации корреспондента УНИАН, 3 февраля около 18.00 возле АП находились около 40 представителей "Всеукраинского батальонного братства", которые требовали усиления действий для решения ситуации на востоке Украины.

Люди находились возле КПП со стороны улицы Институтской, вход им на площадь у здания перегородили несколько десятков бойцов Национальной гвардии в полной экипировке.

В свою очередь в столичном главке милиции отметили, что соответствующая организация подала заявку на проведение акции и получила разрешение на это.