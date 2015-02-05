Рада разрешила военному командованию применять оружие против подчиненных

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом возложена на командиров обязанность принимать решительные меры по пресечению совершения уголовного правонарушения подчиненными и восстановления правопорядка.

Также введена административная ответственность за совершение военных административных правонарушений. В частности, введена ответственность за отказ от выполнения законных требований командира (начальника), халатное отношение к военной службе, нарушение правил несения боевого дежурства, нарушение правил несения пограничной службы, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков военнослужащими. Командирам предоставлено право составлять административные протоколы.

Законом решен вопрос отбывания наказания в дисциплинарном батальоне военнослужащими военной службы по контракту и призванными во время мобилизации.

Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс, кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовно-исполнительный кодекс, Дисциплинарный устав, Устав внутренней службы и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины и Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Устав внутренней службы ВСУ дополняется статьей 221, согласно которой командир (начальник) в условиях особого периода, в том числе в условиях военного положения или боевой обстановке, с целью задержания военнослужащего, совершает деяние, подпадающее под признаки преступления, связанного с неповиновением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным оставлением боевых позиций и определенных мест дислокации воинских частей (подразделений) в районах выполнения боевых задач, имеет право лично применять меры физического воздействия без причинения повреждения здоровью военнослужащего и специальные средства, достаточные для прекращения противоправных действий.

В боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о ее применении, если другим способом невозможно прекратить правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему.

В случае если позволяют обстоятельства, командир (начальник) перед применением мер физического воздействия, специальных средств или оружия должен голосом или выстрелом вверх предупредить об этом лицо, против которой могут быть применены следующие меры.

Статья 6 Дисциплинарного устава ВСУ дополняется новой частью, согласно которой командир обязан принять меры по задержанию подчиненного при совершении или совершении им покушения на совершение преступления или непосредственно после совершения преступления, связанного с неповиновением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным оставлением воинской части или места службы, уклонением от военной службы или дезертирством, с немедленным доставкой задержанного к уполномоченному должностному лицу или принять меры по немедленному сообщения уполномоченного должностного лица о задержании и местонахождении лица, подозреваемого в совершении деяния с признаками преступления.

Кодекс Украины об административных правонарушениях дополняется статьей 15, согласно которой военнослужащие за совершение военных административных правонарушений несут ответственность, предусмотренную главой 13-Б этого кодекса, при условии, если эти правонарушения не влекут за собой уголовную ответственность.

Самовольное оставление части или места службы военнослужащим срочной службы, а также неявка его в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, назначении или переводе, неявка из командировки, отпуска или лечебного учреждения продолжительностью до трех суток - влекут за собой арест с содержанием на гауптвахте на срок до 5 суток.

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Самовольное оставление части или места службы военнослужащим (кроме срочной службы), а также неявка его в срок без уважительных причин на службу продолжительностью от трех до 10 суток, либо хотя и менее трех суток, но совершенные повторно в течение года, влекут за собой арест с содержанием на гауптвахте на срок от 5 до 10 суток.

Неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества влечет арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Незаконное использование военным должностным лицом транспортных средств, сооружений или другого военного имущества, использования военнослужащего для выполнения задач, не связанных с военной службой, а также иное злоупотребление властью или служебным положением, совершенное с корыстной целью или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, влекут арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение действий, явно выходящих за пределы предоставленных этому лицу прав или полномочий, влечет за собой арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Небрежное отношение военного служебного лица к военной службе влечет арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Умышленное непринятие мер по пресечению преступления, совершаемого подчиненным, или ненаправленные военным служебным лицом в орган предварительного расследования сообщения о подчиненного, совершившего уголовное преступление, а также иное умышленное невыполнение военным служебным лицом возложенных на него служебных обязанностей влекут арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы), установленных для своевременного обнаружения и отражения внезапного нападения на Украину или для защиты и безопасности Украины, влечет за собой арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав наряда по охране государственной границы Украины, влечет за собой арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Нарушение правил обращения с оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми, другими веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также с радиоактивными материалами влечет арест с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Распитие пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов или выполнения ими обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии влечет наложение штрафа от 3 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до 5 суток.

Участие начальников (командиров) и других руководителей в распитии с подчиненными военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков во время выполнения ими обязанностей военной службы или непринятие ими мер по отстранению от обязанности 'связей военной службы лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, или сокрытие ими случаев распития пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков или появления на военной службе в нетрезвом состоянии подчиненных им военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов - влекут за собой наложение штрафа от четырех до шести необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок от 5 до 10 суток.