Отмену неприкосновенности депутатов и судей изучит Венецианская комиссия
Проект изменений в Конституцию относительно отмены неприкосновенности народных депутатов и судей будет направлен на рассмотрение Венецианской комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат Украины, представитель президента в парламенте Степан Кубив.
Он отметил, что сегодня парламент направит на вывод Конституционного суда Украины законопроект “О внесении изменений в Конституцию Украины” (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей)”.
При этом он добавил, что “вместе с тем был поднят вопрос относительно оценки международных потребностей - они также решаются, потому что данный законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию”.
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Кубив считает неуместными спекуляции относительно принятия одновременно законопроекта о процедуре импичмента президента Украины.
Он напомнил, что президент Украины Петр Порошенко уже отмечал, что, “если есть потребность такого законотворчества, то мы вправе готовить и в праве выполнять”.