Отмену неприкосновенности депутатов и судей изучит Венецианская комиссия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат Украины, представитель президента в парламенте Степан Кубив.

Он отметил, что сегодня парламент направит на вывод Конституционного суда Украины законопроект “О внесении изменений в Конституцию Украины” (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей)”.

При этом он добавил, что “вместе с тем был поднят вопрос относительно оценки международных потребностей - они также решаются, потому что данный законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию”.

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Кубив считает неуместными спекуляции относительно принятия одновременно законопроекта о процедуре импичмента президента Украины.

Он напомнил, что президент Украины Петр Порошенко уже отмечал, что, “если есть потребность такого законотворчества, то мы вправе готовить и в праве выполнять”.