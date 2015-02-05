Из-за снегопада в Киеве депутаты не смогли вовремя прийти в ВР, объявлен перерыв на полчаса

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий пояснил, что об объявлении перерыва депутаты попросили для проведения консультаций.

В то же время в сессионном зале находится достаточно небольшое количество депутатов.

“Многие из наших народных депутатов в связи с погодными условиями еще не пришли в сессионный зал”, - сказал Парубий.

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Объявив перерыв, он обратился к председателям фракций с тем, чтобы те за эти полчаса максимально собрали своих депутатов в сессионном зале, поскольку первым вопросом должен был рассматриваться вопрос о депутатской неприкосновенности.

Кроме того, в сессионном зале, в ложе, где находятся помощники депутатов, размещен баннер с надписью: “Фронт за украинские СМИ без Путина!”.