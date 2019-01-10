цей матеріал доступний українською

Не сдается и продолжает творческую деятельность: Геращенко показала новое письмо Сенцова (фото)

19:47, 10 января 2019
Политика
25 0
Олег Сенцов в колонии / фото facebook.com/denisovaombudsman

Читайте такжеКольченко перевели в штрафной изолятор – правозащитница (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Она сообщила, что получила письмо от Сенцова, написанное 30 декабря 2018. «Ключевые слова для украинцев и мира: «Я не собираюсь падать духом или, тем более, унывать - не дождутся!», - сообщила Геращенко и добавила, что политзаключенный заявил, что не собирается прекращать ни творческую, ни общественную деятельность.

фото Iryna Gerashchenko, Facebook

«Олег пишет, что продолжает много работать, в конце декабря 2018 года закончил новый роман. Ожидает, что в этом году выйдет в свет сборник его рассказов, роман, и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию», - отметила она.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Незаконное заключение Сенцова в России
Теги: #письмо#Олег Сенцов