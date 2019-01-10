Не сдается и продолжает творческую деятельность: Геращенко показала новое письмо Сенцова (фото)

Геращенко получила письмо от Сенцова, написанное 30 декабря 2018 года.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не собирается сдаваться и продолжает творческую деятельность.

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Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Она сообщила, что получила письмо от Сенцова, написанное 30 декабря 2018. «Ключевые слова для украинцев и мира: «Я не собираюсь падать духом или, тем более, унывать - не дождутся!», - сообщила Геращенко и добавила, что политзаключенный заявил, что не собирается прекращать ни творческую, ни общественную деятельность.

«Олег пишет, что продолжает много работать, в конце декабря 2018 года закончил новый роман. Ожидает, что в этом году выйдет в свет сборник его рассказов, роман, и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию», - отметила она.