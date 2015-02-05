Энергетический контракт с Россией позволяет обеспечивать Крым светом за бесценок – Соболев

Об этом заявил глава Комитета по вопросам борьбы с коррупцией Егор Соболев, пишет ZN.UA.

Читайте такжеЯценюк поручил проверить контракты на импорт электроэнергии из РФ и поставки в Крым

«Эксперты, которые были привлечены для анализа контрактов Минэнерго, однозначно сказали: импорт угля продолжается по крайне непрозрачной схеме, а контракты на закупку электроэнергии из РФ - абсолютно невыгодны Украине. Здесь есть явный предмет коррупции. Ведь контракт на импорт электроэнергии с Россией позволяет обеспечивать светом в первую очередь Крым и «ЛНР»фактически за бесценок. А Украину этот контракт обязывает покупать электроэнергию по завышенной цене. Причем обязывает ее покупать даже тогда, когда она нам просто не нужна. Например, ночью. Контракт однозначно невыгодный, учитывая принцип «бери или плати». Это влечет за собой убытки для украинской стороны», - заявил он.