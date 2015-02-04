Саакашвили говорит, что ему не предлагали возглавить Антикоррупционное бюро

Об этом он сказал в интервью 5 каналу в среду вечером, пишет Украинская правда.

Саакашвили заявил, что официальных документов на должность не подавал, однако отметил, что политические консультации на этот счет ведутся уже несколько недель.

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"Я и моя каманда достаточно квалифицированы, чтобы этим заняться. Мы готовы за это дело взяться. Если сейчас не будет подвижек в борьбе с коррупцией, самые худшие замыслы Путина по отношению к Украине будут реализованы", - считает бывший президент Грузии.