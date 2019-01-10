Посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательстве "благотворительных взносов" за выдачу виз

В Министерстве иностранных дел нарушений не нашли, и заявили, что это добровольное дело.

Украинское посольство в Мексике обвинили в том, что оно требует деньги с тамошних граждан во время получения визы.

Об этом открыто заявили двое мексиканцев в Киеве, говорится в сюжете ТСН.

Адвокат Карлос Эдуардо Сото Тревино часто приезжает в Украину, потому что у него здесь жена и бизнес. Он обратился к журналистам с просьбой расследовать его проблему – в украинском посольстве в Мексике консул перед решением визовых вопросов якобы требует сдать деньги на нужды украинской армии.

"Трижды, когда я обращался за визой, когда процесс начинался, они показывали такой лист, на котором написано письмо, и она просит вас написать аналогичное, где говорится о том, что вы делаете благотворительный взнос в размере 80-100 долларов в руки консулу или кому-то другому в посольстве, и тогда вы получите визу. Конечно, за визу оплачивается отдельно", - пояснил мексиканец.

Господин Сото рассказывает, что визовые вопросы решает в консульстве Анна Пророк. Каждый раз виза стоила Карлосу по сто долларов, а вот сумма взноса добровольная, но имеет определенные рамки – от 80 долларов. "Она, Анна Пророк, советует написать это письмо собственноручно и отдать средства на благотворительность без чека", - утверждает он.

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Другой мексиканец Серхио Пенья Серрано подтверждает, что в посольстве на стенде "Информация" действительно висит пример письма о добровольных пожертвованиях.

"На столе лежала форма письма, которую надо было воспроизвести, о том, что я добровольно жертвую деньги на Донбасс", - говорит он.

Серхио рассказывает, что его возмутили такие навязчивые призывы к благотворительности. "Консул сказала, что не имеет никакого отношения к этому документу, тогда я ответил, что они должны забрать его из консульского отдела. Я спросил, что это за бумажка? Она сказала: не знаю!", - рассказал мексиканец и добавил, что ничего платить не стал.

Впрочем, когда пришло время забирать визу, Серхио не пустили в посольство. "За визу я заплатил лично в руки консулу, не через банк. Ни одного чека не получил. Это было очень странно. Она не позволила мне зайти, а деньги взяла на заднем дворе посольства", - утверждает мужчина.

Журналистам удалось дозвониться к консулу Украины в Мексике Анне Пророк. Сначала она сказала, что ничего не знает о благотворительности: "Такого быть не может. Я такого случая не знаю". С третьего звонка госпожа консул таки что-то вспомнила: "Если граждане сдают деньги на АТО – это их личное дело, а не мое".

В Министерстве иностранных дел начали проверку запроса журналистов, но нарушений не нашли. Оказывается, деньги на нужды войска собирают с 2014 года.

"Я должен сообщить, что это добровольное дело, следовательно, инициативно отдельные сотрудники изъявили желание формировать эти средства и передавали их в киевский военный госпиталь на лечение военных, которые оказались в зоне боевых действий", - пояснил заместитель директора консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По нашим данным, посольство Украины в Мексике по запросу МИД отчиталось о собранных средствах - на сегодня эта сумма превысила 5 тысяч долларов. Средства, по мнению дипломатов, доставляют дипломатической почтой. Мы обзвонили с десяток других дипучреждений с вопросом, призывают ли они иностранных граждан скидываться на войну в Украине, но в основном все молчат. Откликнулись только в посольстве Украины в Ливане - там деньги консульский отдел не собирает. "Мы не можем это совмещать с выдачей виз. Это будет выглядеть, как некий намек на оплату за визу", - объяснил тамошний посол.

Выгодоприобретателем мексиканской помощи должен быть столичный госпиталь, но там информацию не подтверждают. Волонтеры также не знают о мексиканских благотворителях, которые собирают помощь госпиталю. "Из ваших уст мы первый раз это услышали, честно говоря. Самим уже стало интересно", - признались представители "Волонтерской сотни".

Журналисты направили в МИД дополнительный запрос с предложением провести служебное расследование.

Напомним, в начале апреля 2018 года в Министерстве иностранных дел Украины заявили о оформление первых электронных виз для иностранцев, желающих посетить Украину.