Черновецкий заверил, что с Киевом будет все в порядке

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что внеочередные выборы не станут преградой для согласованной работы Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Все 70 дней, которые остались до даты внеочередных выборов, я буду исполнять обязанности мэра столицы Украины, и мэрия будет работать как часы», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Мы и в дальнейшем будем увеличивать бюджет и социальные выплаты – это моя воля. Мы будем строить новые станции метро, ремонтировать дороги и делать все возможное для того, чтобы киевлянам жилось лучше», – подчеркнул мэр Киева. Он отметил, что существует ряд проблем, которые искусственно созданы правительством.

«Есть проблемы, которые мне создает правительство. Они, в первую очередь, связаны с заторами на дорогах, поскольку правительство незаконно ликвидировало эвакуаторы. Кроме того, мне не дают возможности запретить въезд в столицу большого грузового транспорта. И с этой проблемой за 70 дней не справиться. В остальных вопросах – все будет происходить в рабочем порядке», – отметил Киевский городской председатель.

«Как и всегда, я буду начинать свой рабочий день с социально важных вопросов. Правда останется за мной. И решать свою судьбу я предоставлю право киевлянам», – отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.