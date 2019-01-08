"Разорванные узы": Джемилев объяснил историческое значение Томоса для Украины

Нардеп Мустафа Джемилев рассказал, как еще в 1990-х гг. украинцы поднимали вопрос Томоса в беседах с Варфоломеем.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что получение поместной Православной церковью Украины Томоса Вселенского патриархата о канонической автокефалии является «актом, который укрепляет независимость Украины».

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Как сказал он в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии, это событие – знаковое не только для православных христиан, но и для всего народа Украины.

«Разорванные узы, которые были навязаны Украине Российской империей более 400 лет назад. Пройдут века, но этот день и событие и тогда будут указаны в учебниках. Это огромная победа и плод усилий очень многих людей», – подчеркнул он.

По словам Джемилева, усилия для получения украинской церковью независимости осуществлялись с первых дней независимости страны, но лишь после начала войны и оккупации Россией части украинских территорий стала окончательно видна необходимость автокефалии.

«Мы затрагивали этот вопрос в наших беседах с Вселенским патриархом Варфоломеем еще в 90-е годы, но в тот период Константинополь еще не решался портить отношения с Москвой. При этом Россия оказывала яростное сопротивление предоставлению автокефалии, прибегая и к попыткам подкупа, и к другим ухищрениям», – рассказал крымскотатарский лидер.