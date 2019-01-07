Томос об автокефалии ПЦУ на некоторое время вернут в Стамбул

Сейчас под документом об автокефалии Православной церкви Украины стоит подпись только патриарха Варфоломея.

Через два дня в Стамбуле состоится Синод Вселенского патриархата, все епископы, которые прибудут на этот Синод, поставят свои подписи под томосом.

Об этом сообщила религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на слова главы Департамента по вопросам религий Министерства культуры Украины.

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"Томос, который сегодня представили в Софии Киевской, сегодня же перенесут в храм« Теплой Софии », где его смогут увидеть все желающие ежедневно с 8:00 до 18:00. Доступ к документу будет свободен. Через два дня в Стамбуле состоится Синод Вселенского патриархата. Все епископы, которые прибудут на этот Синод, поставят свои подписи под томосом. Сейчас стоит подпись только Патриарха Варфоломея. После этого свиток томоса навеки вернется в Украину ", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальной, самоуправляемую православную церковь.