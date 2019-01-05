"Россия будет страдать": эксперт спрогнозировала новые действенные санкции против РФ за морскую агрессию

Эксперт-международник считает, что в 2019 году Крым не будет деоккупирован.

Керченский кризис не разрешится в 2019 году. Проблема в том, что этот вопрос слишком сильно привязано к аннексированному Крыму.

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Такое мнение высказалаэксперт-международник Ирина Верещук, передает «Обозреватель». Она подчеркнула, что не относится к экспертам-оптимисам, которые заявляют, что в этом году Крым вернется Украине, а в Севастополе пройдет парад ВСУ.

"Хотя санкции будут введены. Наверное, они будут действенными. Наверное, Россия будет страдать экономически, дипломатически, политически... Но тем не менее, в 2019 году Крым не вернется", – считает Верещук.

По ее словам, на сегодняшний день Россия слишком сильно завязана на полуостров, чтобы отдать его так просто. Кроме того, Крым крайне милитаризирован. Кремль считает его своим военным форпостом, стягивая туда огромное количество военной техники. Не надо забывать и о том, что именно с военными целями был построен и Крымский мост.