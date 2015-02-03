Азаров расстроен, что Янукович сбежал из Киева без него (видео)

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Mignews.com.ua.

"Мне жаль, что он уехал из Киева, не предупредив меня, и мне пришлось выбираться из Киева самому в трудных условиях. Поэтому мне нет смысла поддерживать с ним отношения. Мне обидно, что в последнее время доверие, которое было между нами пропало, мне стали противопоставлять других людей", - посетовал экс-премьер.

При этом Азаров отметил, что не осуждает Януковича.

"Я не считал себя вечным премьером, но считал, что заменить меня должны были люди моего уровня. Я считал, что мог своим авторитетом удержать многое. Я не хочу осуждать Виктора Федоровича, пусть каждый, кто бросает камни в его огород, поставит себя на его место - когда он узнал ,что готовится его физическое устранение", - добавил Азаров.

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Экс- премьер говорит, что ни себя, ни Януковича преступниками не считает.

"Мы не совершали преступлений, на наших руках нет крови наших граждан. То, что творится сейчас и вынудило меня обратиться с призывом - остановиться, задуматься".