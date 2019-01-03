Денисова просит Москалькову сообщить о местонахождении политзаключенного Панова

С задержанным в оккупированном Крыму Евгением Пановым пропала связь при переводе из одного СИЗО в другое.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям российских властей с просьбой сообщить о точном местонахождении украинского политического заключенного Евгения Панова.

Как сообщила украинский омбудсмен в Facebook, к ней 2 января обратилось Вера Котелянец, мать украинского политзаключенного Евгения Панова, которого ранее удерживали в Симферопольском СИЗО.

"Евгения уже длительное время этапируют из одного СИЗО в другое и мать обеспокоена отсутствием связи с ним. Для уточнения информации я обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, директору федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко и советнику посланника временно поверенного в делах Украины в РФ Василию Покотило с просьбой сообщить о местонахождении Панова", - написала Денисова.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО "Лефортово", а позже вернули в Крым.

Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины называют эти обвинения провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. 25 октября 2018 года Верховный суд России признал законным приговор Панову.