МИД может не знать обо всех украинских политзаключенных в российских тюрьмах - Климкин

Глава МИД подчеркивает, что Россия пытается использовать украинских заключенных как "товар".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что украинское внешнеполитическое ведомство может не располагать информацией обо всех украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Об этом дипломат сказал на пресс-конференции в Украинском католическом университете во Львове.

"Я очень честно говорю, что мы на самом деле можем не знать о некоторых политических заключенных в российских тюрьмах. Поэтому, говоря о точном числе, мы сейчас считаем, что их более 70. Они находятся на территории России, и они находятся на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул Климкин.

"Мы имеем механизм, это специальная платформа в отношении политзаключенных у нас в МИД, где мы рассматриваем все открыто - это и родственники политзаключенных, это и наши неправительственные организации, и правозащитники", - заявил он.

Также Климкин добавил, что список украинских политзаключенных время от времени пополняется новыми именами. "Последняя платформа, которая состоялась в позапрошлую пятницу, мы дополнили этот список двумя политическими заключенными. Это постоянный процесс на самом деле. Должны об этом говорить", - пояснил министр.

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"Относительно освобождения, вы прекрасно понимаете, что Россия использует наших политзаключенных как, если хотите, товар. Пытается играть этим с нашими друзьями и партнерами, и будет 100% пытаться использовать это перед предстоящими выборами - президентскими и парламентскими. То есть, это абсолютно сознательная стратегия со стороны России, и именно это сегодня создает наибольшую преграду для того, чтобы достичь прогресса", - заявил Климкин.

Кроме того, он отметил, что украинская сторона будет реагировать на приговор Верховного суда России о признании законным решения "суда" в оккупированном Крыму относительно осуждения к 8 годам колонии строгого режима гражданина Украины Евгения Панова, обвиняемого в "подготовке диверсий" на полуострове.

Климкин добавил, что Украина пытается освободить всех украинских граждан, которые стали политическими заключенными из-за действий России.

"Это и консульская поддержка, это и то, что должны сделать - политическая реакция и соответствующее взаимодействие с нашими партнерами", - заверил он.

Отдельно глава МИД подчеркнул, что с турецкой стороной ведется сотрудничество с целью освобождения украинских граждан, которые задержаны и осуждены Российской Федерацией.

"Конечно, об этом велся разговор и с президентом Турции. Вы знаете, что он помогал в освобождении Ахтема и Ильми. Сейчас мы это продолжаем, очень тесно контактируем. У турецкой стороны есть соответствующий список", - сказал Климкин.

Он добавил, что не будет говорить о том, какие предпринимаются шаги и о каком списке идет речь, но заверил, что украинская сторона "очень плотно" взаимодействует с турецкой стороной.

Также он добавил, что Украина сотрудничает как со всеми друзьями и партнерами в Европейском Союзе, Соединенными Штатами Америки, так и с различными церквями и религиозными представителями. "Со всеми, кто может реально оказывать давление на Россию", - подчеркнул Климкин.