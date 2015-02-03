В проект бюджета США заложили $117 млн помощи для Украины

Об этом сообщается в бюджетном послании президента страны Барака Обамы, передает DW.DE.

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"В ответ на агрессивные действия России и попытки повлиять на политику соседних стран в бюджет вносятся предложения относительно поддержки союзников по НАТО и государств-партнеров в Европе", - говорится в документе.

В нем отмечается, что финансовая поддержка должна пойти на содействие демократическим процессам, эффективному госуправлению, работе сил безопасности, реализации принципов правового государства и мер по борьбе с коррупцией, а также на содействие европейской интеграции, торговли и энергетической безопасности.

Кроме этого предполагается выделить Украине $1 млрд кредитных гарантий. Эти гарантии должны помочь Украине "продолжить путь к экономическому оздоровлению, реформам и улучшению доступа к международным финансовым рынкам", отмечается в документе.

Кроме Украины на помощь от США могут рассчитывать Молдова и Грузия, которым предлагается выделить $51 млн. Эти деньги должны пойти на финансирование "мероприятий по противодействию российскому давлению и деятельности по дестабилизации со стороны России".