Противодействие России стало одним из пунктов бюджета США

Оно представлено административно-бюджетным управлением (АБУ) Белого дома и посвящено проекту федерального бюджета страны на 2016 финансовый год, который начнется здесь 1 октября, передает ТАСС.

В целом документ озаглавлен "Экономика для среднего класса", основное его содержание - внутриполитическое. Но есть раздел "Обеспечение безопасности американцев дома и за рубежом", в преамбуле которого указывается, что на национальную оборону Белый дом предлагает израсходовать 561 млрд долл. - на 38 млрд долл. больше, чем допускается действующими секвестрационными ограничениями.

Читайте такжеСША обсуждают с ЕС вопрос расширения санкций против РоссииПараграф, посвященный России, гласит: "В ответ на агрессивные действия Российской Федерации бюджет включает предложения о политической, экономической и военной поддержке союзников по НАТО и стран-партнеров в Европе, включая правительства, подвергающиеся особому российскому нажиму. Это включает финансирование в поддержку усилий по укреплению демократии и надлежащего управления, усилению потенциала сил безопасности, укреплению власти закона и принятию мер по борьбе с коррупцией, продвижению интеграции, торговли и энергетической безопасности в ЕС".