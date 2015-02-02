Заместитель генсека НАТО: Россия вернется к сотрудничеству, когда мы покажем нашу серьезность

Об этом он заявил в понедельник в Осло, во время выступления в институте Нобеля, сообщает штаб-квартира НАТО. "Мы должны оставаться едиными и увеличить плату для России за ее агрессию. Со временем Россия увидит, что в ее интересах вернуться к политике сотрудничества, но только, если мы покажем, что серьезно воспринимаем наши принципы", - сказал он.

Вершбоу подчеркнул, что агрессия России против Украины не "изолированный случай, но изменение игры европейской безопасности". "Это отражается в модели поведения, которая развивается в последние несколько лет, несмотря на наши усилия достучаться к России и построить с ней европейскую систему безопасности сотрудничества", - отметил он.

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