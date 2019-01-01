Епифаний: Пусть новый год дарит нам надежду на победоносное завершение войны

Также Епифаний надеется на возврат аннексированного Крыма.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний надеется, что в 2019 году у Украины появится надежда на победоносное завершение войны на востоке страны.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Епифания в Twitter.

«Пусть новый год благости Божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины и возвращение аннексированного Крыма, а значит – наступление мира на нашей многострадальной Родине. Пусть всех нас бережет Господь! С Новым годом, дорогие украинцы!», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом-2019, напомнив, что борьба за независимость украинской церкви длилась сотни лет и увенчалась успехом только сейчас.