Порошенко считает, что у Черновецкого большие шансы

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ имеет достаточно большие шансы на победу в досрочных выборах мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Шансы достаточно большие», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

В то же время он отметил, что в целом поддерживает принятие Верховной Радой решения о проведении досрочных выборов мэра столицы и Киевсовета.

«Я в принципе не являюсь противником любых выборов, поскольку через выборы народ может выполнять свое конституционное право», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он также отметил, что сейчас коалиции необходимо приложить все усилия, чтобы договориться о выдвижении единого кандидата на должность мэра столицы.

«И тогда за все, что происходит в Киевсовете, будет нести ответственность коалиция», - сказал П.ПОРОШЕНКО.