Командующий ВМС объяснил, почему каждое появление эсминца США в Черном море вызывает в РФ панику

Эсминец США несет на борту боевой ракетный потенциал всего Черноморского флота РФ, подчеркнул командующий ВМС Украины.

Каждый заход натовского корабля, эсминца США, в акваторию Черного моря вызывает у России панику.

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Об этом в интервью DW.com рассказал командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко.

Он отметил, что согласно договору между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года для захода кораблей НАТО требуется разрешение России.

«Впрочем, каждый заход натовского корабля, эсминца США, вызывает у России не то, чтобы беспокойство, а панику. Поскольку в РФ знают, что такой эсминец США несет на борту боевой ракетный потенциал всего Черноморского флота РФ. Но поверьте мне, все же все договоры будут выполнены. И Россия пойдет на то, чтобы их выполнять. Я надеюсь, что все санкции, все меры, которые вводят ключевые игроки мира в отношении России, в конце концов, сделают свое дело», – сказал Воронченко.