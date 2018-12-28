Верховная Рада за год приняла 158 законов - Парубий
2018 год был для Украины «тяжелым», но стал еще одним шагом в построении могущественной европейской державы.
Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий в итоговом интервью телеканалу «РАДА».
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По его словам, в этом году мы смогли удержать фронт», несмотря на то, что агрессивные атаки России стали еще больше. Он напомнил о российской атаке на украинские корабли в Керченском проливе.
«Мы смогли объединить международные усилия и продолжили санкционную политику против России», - подчеркнул Парубий.
Он добавил, что Украина строит свою армию, которая становится все сильнее и укрепляет украинскую идентичность.
«Этот год для Украины в большой перспективе был хоть и трудным, но еще одним шагом в построении могущественного европейского государства», - сказал председатель ВРУ.
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Говоря о достижениях парламента Украины в уходящем году, Парубий назвал принятие закона «О национальной безопасности Украины», который является «ключевым законом для реформы украинской армии и украинского сектора безопасности по стандартам НАТО». По его словам, важным было принятие законов «О противоминной деятельности в Украине», «О прилегающей зоне Украины», «О Высшем антикоррупционном суде». Спикер ВР добавил, что символичным было принятие закона, который предусматривает приветствие в армии «Слава Украине» - «Героям слава». Парубий считает важными первоначальные решения относительно принятия изменений в Конституцию, которые определяют движение Украины к ЕС и НАТО как ключевое направление внешней политики Украины. По его словам, важное принятие в первом чтении проекта закона об украинском языке.
Парубий подчеркнул, что этот год работы парламента «в целом прошел успешно». По его словам, принято в целом 158 законов.
Председатель ВРУ отметил, что в то же время, еще не принят Избирательный кодекс, не начат процесс по декоммунизации названия Днепропетровской области.
«Остается долгом на следующий год - закон о языке», - добавил он.