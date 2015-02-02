Депутата Николаевского облсовета задержали за сепаратизм

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

«Основанием для задержания Машкина стали его антиукраинские высказывания антиукраинским СМИ, в частности, относительно "готовности николаевцев торжественно встречать российские танки". Видео и публикаций с Машкиным более чем достаточно - рекламировать не его буду», - написал Лубкивский.

Читайте такжеВ Днепропетровской области судят двух депутатов КПУ за сепаратизмСБУ квалифицировала такие высказывания как содействие деятельности т.н. ДНР и ЛНР путем антиукраинской пропаганды и распространения неправдивых сведений о событиях в Донецкой и Луганской областях, отметил Лубкивский.

Как ожидается, завтра Машкину будет предъявлено подозрение.